Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: Emam Ashour

Fenerbahçe'yi yenerek krizden çıkan Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Mısır basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Al Ahly'de forma giyen orta saha oyuncusu Emam Ashour ile ilgileniyor.

Son günlerde Emam Ashour'un Al Ahly SC ile arası pek iyi değil. Soyunma odasında kaptan Mohamed El Shenawy ile yaşadığı tartışmanın ardından 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Eagles'tan ayrılmayı düşünüyor.

"BEŞİKTAŞ ANLAŞTI" İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Hatta Emam Ashour kendisine kalacak yeni bir yer bulması için menajeriyle temasa geçti. El Senbellawein'lı oyuncuya kucak açacağı söylenen kulüpler arasında Beşiktaş da var.

Mısır'daki söylentilere göre; Beşiktaş, Emam Ashour'un gelecek kış transfer dönemindeki hizmetlerini güvence altına almak amacıyla onunla çoktan anlaşmaya vardı.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Ancak Maghreb Foot'a göre 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili bu bilgi yanlış. Son haberlere göre, Emam Ashour artık Al Ahly'den ayrılmayı planlamıyor ve bu hafta kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından durumunu çözüme kavuşturdu.

Değeri 3 milyon euro olan 26 yaşındaki Mısırlı oyuncunun Al Ahly SC ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.