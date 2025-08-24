İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Hedef 21'lik forvet Deniz Gül

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ardından yeni haftada en az 2 ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor. Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlı ekibin hedefi Porto forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Deniz Gül. İşte detaylar...

24 Ağustos 2025 Pazar 15:04
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Hedef 21'lik forvet Deniz Gül
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar son olarak Rıdvan Yılmaz transferini tamamladı. 3 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş forması giyecek sol bek oyuncusu için Rangers'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

2 TRANSFER DAHA YOLDA

Siyah beyazlılarda yeni haftanın hareketli geçmesi bekleniyor. Rıdvan Yılmaz'ın ardından en az 2 transferin daha hafta içerisinde kadroya katılması planlanıyor.

HEDEF DENİZ GÜL

Beşiktaş bu süreçte yedek santrfor transferi yapacak. Bu bölge için en güçlü aday Porto forması giyen Deniz Gül. Genç isim için temaslar sıklaştı.

Yine hafta içerisinde bir de stoper transferi yapılması planlanıyor. Bu bölge için özellikle Şef Scout Eduard Graf'ın tam yetki aldığı, Almanya ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinde detaylı bir araştırma yaptığı öğrenildi. Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde stoper için de takviye yapacağı ifade edildi.

