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  • Beşiktaş'ta transfer sırası kalede! Hedef Ajax'ın genç yıldızı Diant Ramaj
Spor

Beşiktaş'ta transfer sırası kalede! Hedef Ajax'ın genç yıldızı Diant Ramaj

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından sıkça söz ettiren Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda kaleye takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekip, Ajax forması giyen 20 yaşındaki genç kaleci Diant Ramaj için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Akşam12 Eylül 2024 Perşembe 09:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta transfer sırası kalede! Hedef Ajax'ın genç yıldızı Diant Ramaj
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Bu sezon yaptığı sürpriz transferlerle kadrosunu büyük ölçüde tamamlayan Beşiktaş'ta sıra kaleci takviyesine geldi. Hollanda basını, Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda siyah beyazlıların kaleci alacağını duyurdu. Ajax'ın 18 milyon euro değerindeki 20 yaşındaki kalecisi Diant Ramaj'ın, Beşiktaş'ın gündeminde olduğu aktarıldı. Geçmiş dönemde sakatlıklar nedeniyle Mert Günok'tan tam sezon faydalanamayan siyah beyazlılar, Ersin'den de beklediği verimi alamamıştı.

5 MİLYONA GELMİŞTİ

Kara Kartal, Kosova asıllı Alman kaleci Dimat için Ajax'a kiralama önerisi sunabilir. Hollanda ekibi, Dimat'ı 2023'te 5 milyon euroya transfer etmişti. Ancak 20 yaşındaki file bekçisi bu sezon planlamada ikinci sırada kaldı. Beşiktaş'a transfer olması halinde Ersin'le değil Mert Günok ile rekabete girecek... Hem kendisi hem kulübü, yedek kalacağı bir projeye sıcak bakmıyor.

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