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Spor

Beşiktaş'ta transfer tamam! Wilfred Ndidi İstanbul'a geliyor

Transfer dönemi devam ederken Beşiktaş cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'yi 9,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. 28 yaşındaki yaşındaki deneyimli futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta transfer tamam! Wilfred Ndidi İstanbul'a geliyor
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Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Beşiktaş, orta saha rotasyonuna önemli bir takviye yaptı. Sky Sport Almanya'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'nin transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Habere göre Beşiktaş, bu transfer için İngiliz ekibine 9,5 milyon euro bonservis ödeyecek. 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun Perşembe (yarın) günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Leicester formasıyla 30 maça çıkan Wilfred Ndidi, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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