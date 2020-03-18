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Spor

Beşiktaş'ta transfere koronavirüsü engeli

Salgın sebebiyle dünyadaki bütün spor organizasyonları durma noktasına gelirken siyah-beyazlı yöneticilerin bir süredir yaptıkları görüşmeler de rafa kalktı.

18 Mart 2020 Çarşamba 13:48 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 13:56
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Beşiktaş'taki gelecek sezonun yapılanma çalışmalarını koronavirüs derinden etkiledi. Sergen Yalçın'ın göreve gelişinden sonra 2020-21 sezonu için erkenden çalışmalara başlayan siyahbeyazlı yönetim, genç ve maliyeti az oyunculardan kurulu bir kadro kurmak için uğraş veriyordu.

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları da mesaisinin büyük bölümünü yurt dışında yaptığı transfer görüşmelerinde geçiriyordu. Avrupa'nın büyük bölümünde liglerin ertelenmiş olması, bu görüşmelerin tamamını durma noktasına getirdi. Temaslar şu anda telefon yoluyla yapılıyor ama o da sağlıklı değil.

HOCA'YA SORULACAK

Ahmet Nur Çebi başkanlığında yarın bir toplantı gerçekleştirecek olan siyah-beyazlı yönetim, gelecek sezonun yapılanması konusunda bilgi alışverişi yapacak. Toplantının ana maddesi transfer olacak. Koronavirüsün yayılmasının artması durumunda yeni sezon için transfer yapılmayabilir. Bu durumda mevcut sözleşmeleri devam eden oyuncular ve alt yapıdan gelecek takviyelerle sezona devam edilecek.

Ayrıca normalde yarın başlaması gereken bağış kampanyasına alternatif bir proje için hazırlık içinde olunduğu ve bu konunun da görüşüleceği gelen bilgiler arasında.

(Türkiye)

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

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