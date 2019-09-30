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Beşiktaş’ta tüm istatistikler eksi

SEZONA şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, geride kalan sürede tam bir hüsran yaşadı.

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6 hafta sonunda sadece 5 puanda kalan Kartal, lig tarihindeki en kötü 3 sezon başlangıcından birisine imza attı. Beşiktaş, 3 puanlı sistemde en düşük puan ile sezona girerken, lig ve Avrupa Ligi’nde 4 deplasman maçının hepsini kaybetti ve kalesinde 14 gol gördü (Maç başına 3.5 gol). Kartal 3-0 kazandığı Göztepe maçının ardından tüm maçlarda kalesini kapatamadı.

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

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