Beşiktaş'ta Türkiye Kupası mesaisi devam ediyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenmana, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra minyatür kale maç oynadı.



Futbolcular, idmanın son bölümünde ise taktiksel çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.