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Beşiktaş'ta Vagner Love kadro dışı kaldı

Beşiktaş'ta beklenen çıkışı yakalayamayan Vagner Love, Kasımpaşa maçı öncesi kadro dışı kaldı.

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Beşiktaş'ta beklenen çıkışı yakalayamayan Vagner Love, Kasımpaşa maçı öncesi kadro dışı kaldı.

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