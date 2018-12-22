Beşiktaş'ta Vagner Love kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ta beklenen çıkışı yakalayamayan Vagner Love, Kasımpaşa maçı öncesi kadro dışı kaldı.
Beşiktaş'ta beklenen çıkışı yakalayamayan Vagner Love, Kasımpaşa maçı öncesi kadro dışı kaldı.
Beşiktaş'ta beklenen çıkışı yakalayamayan Vagner Love, Kasımpaşa maçı öncesi kadro dışı kaldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.