Beşiktaş'ta Valere Germain sesleri

03.01.2020 17:20 - Güncelleme: 03.01.2020 17:20

VALERE GERMAİN BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE

Burak Yılmaz’ın bazı İtalyan kulüpleriyle görüşmesi, takımda alternatif bir forvetin olmaması Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.

VALERE GERMAİN BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE

Serie A’da Torino forması giyen, fakat tecrübeli futbolcudan haber bekleyen Beşiktaş’ın Marsilya’da gözden çıkarılan 29 yaşındaki golcü Valere Germain’le ilgilendiği ortaya çıkarken, Fransız yıldızın da Süper Lig’de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Marsilya’da geçtiğimiz sezon ve bu sezon kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Germain’in kariyerini farklı bir takımda sürdürmeyi istediği ifade edilirken, tecrübeli teknik direktör Andre Villas Boas’ın bu ayrılığa onay verdiği bildirildi.

Fransa Ligi’nde Nantes’in de göz hapsinde olan Germain, daha önce Monaco ve Nice gibi takımlarda da top koştururken, Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde oyuncunun ailesiyle bir görüşme yapmaya hazırlandığı kaydedildi.