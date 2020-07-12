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Spor

Beşiktaş'ta Victor Ruiz serbest kalabilir

Beşiktaş'tan mart, nisan ve mayıs aylarına ait maaşını alamayan Victor Ruiz'in, serbest kalmak için FIFA'ya başvurma hakkı kazandığı ortaya çıktı.

12 Temmuz 2020 Pazar 15:48 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 15:48
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Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Transferleri bitirme aşamasına gelen siyah-beyazlı ekibi, yıldız futbolcusunun durumu düşündürüyor.

MALİ KRİZ İZİN VERMEDİ

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş’ın Victor Ruiz’i elden kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

İspanyol stoper geçtiğimiz günlerde mart, nisan ve mayıs aylarına ait maaşlarının ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlı kulübe resmi kanallardan üzerinden ihtarname göndermişti.

Ödeme konusunda yasal süre önceki gün sona erdi. Ancak yaşadığı mali sıkıntılar büyük gelir kaybına uğradığı pandemi döneminde daha da ağırlaşan yönetim, Victor Ruiz’e herhangi bir ödeme yapamadı.

KULÜPLE ANLAŞMA YAPABİLİR

Sezon başında 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal’den transfer edilen 31 yaşındaki İspanyol futbolcu ödeme yapılmaması nedeniyle serbest kalmak için FIFA’ya başvurma hakkı kazandı.

Bonuslar hariç yıllık net 1.8 milyon euro kazanan Victor Ruiz’in FIFA’ya gitmesi halinde 2022’de bitecek sözleşmesini feshederek serbest kalabileceği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun FIFA seçeneğini kullanmadan alacakları için kulüple anlaşma yoluna gidebileceği de ifade edildi.

Milliyet

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