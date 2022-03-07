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Spor

Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı

Süper Lig'in 28. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta Welinton, sakatlanarak oyundan ayrıldı.

7 Mart 2022 Pazartesi 21:06 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 21:06
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Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Welinton, karşılaşmanın ilk yarısını bitiremedi.

Welinton, 45+2. dakikada sağ arka adalesini tutarak yerde kaldı ve oyunu devam edemeyeceğini belirtti.

NECİP UYSAL GİRMEDİ, GOL GELDİ!

Beşiktaş'ta sakatlanan Welinton yerini Necip Uysal'a bırakacaktı. Ancak Necip Uysal yeniden ısınmaya gönderildi ve oyuncu değişikliğinin ikinci yarı yapılmasına karar verildi.

Siyah-beyazlı takım, Welinton'ın kenara gelmesinin ardından kısa süre 10 kişi devam ederken, kalesinde golü gördü. Rachid Ghezzal ise oyuncu değişikliği yapılmamasına tepki gösterdi.

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