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Beşiktaş'ta Wolves maçı biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

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Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçın, yarın satışa sunulacak biletlerinin fiyatları şöyle:
 
1. kategori: 265 lira
 
2. kategori: 250 lira
 
3. kategori: 225 lira
 
4. kategori: 215 lira
 
5. kategori: 180 lira
 
6. kategori: 165 lira
 
7. kategori: 110 lira
 
8. kategori: 100 lira
 
VIP: 750 lira
 
1903 A-E: 750 lira
 
1903 B-D: 825 lira
 
1903 C: 875 lira

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