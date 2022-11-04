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Spor

Beşiktaş'ta Wout Weghorst bayramı! Derbi öncesi büyük müjde

Wout Weghorst'tan Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlıların son antrenmanında yer alan Wout Weghorst'un derbide forma giymesine engel olacak bir sakatlığı olmadığı belirtildi. İşte detaylar...

4 Kasım 2022 Cuma 18:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Wout Weghorst bayramı! Derbi öncesi büyük müjde
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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Wout Weghorst'un son yapılan antrenmanda yer aldığı ve Galatasaray'a karşı ilk 11'de yer alabileceği belirtildi.

Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

WOUT WEGHORST, DERBİDE FORMA İSTİYOR

Derbi öncesi yapılan son antrenmanda kendisini deneyen Weghorst'un kendisini iyi hissettiği ve Galatasaray ile oynanacak maçta görev almak istediği öğrenildi.

ANTRENMANDA YER ALDI

A Spor'un haberine göre, Weghorst'un son yapılan antrenmanın tamamında yer aldığı ve Galatasaray maçında 11'de yer almasına engel bir sakatlığının olmadığı belirtildi.

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