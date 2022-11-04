Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Wout Weghorst'un son yapılan antrenmanda yer aldığı ve Galatasaray'a karşı ilk 11'de yer alabileceği belirtildi.

Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

WOUT WEGHORST, DERBİDE FORMA İSTİYOR

Derbi öncesi yapılan son antrenmanda kendisini deneyen Weghorst'un kendisini iyi hissettiği ve Galatasaray ile oynanacak maçta görev almak istediği öğrenildi.

ANTRENMANDA YER ALDI

A Spor'un haberine göre, Weghorst'un son yapılan antrenmanın tamamında yer aldığı ve Galatasaray maçında 11'de yer almasına engel bir sakatlığının olmadığı belirtildi.