Beşıktaş'ta yeni yönetim UEFA'dan borçsuzluk kağıdını alabilmek için uğraşırken, büyük bir sorunla karşılaştı.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "UEFA borçsuzluk belgelerini tamamlamak için çalışıyoruz. Avrupa'da yarışma şansımızı kaybetmemek için UEFA lisansının şart olduğunun farkındayız ve tüm futbolcularla bu konuda görüşmelerimizi tamamladık" açıklamasını yapmıştı.

"PARANIN TAMAMINI ALALIM"

Futbolcuların büyük kısmıyla bu konuda anlaşma sağlanırken, bazı yabancı oyuncular ise alacakları ödenmeden borçsuzluk kağıdına imza atmak istemiyor. Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetimin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

VIDA'NIN İMZA ATMAMA NEDENİ

Öte yandan Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın eski yönetimin kendisine verdiği sözleri tutmaması nedeniyle borçsuzluk kağıdına imza atmadığı ortaya çıktı. Ahmet Nur Çebi yönetimi, Domagoj Vida'ya sadece sözleşmede yazılı olan ödemeleri yapacağını, bunun dışında şimdilik herhangi bir ödemenin yapılmayacağını iletti.

(Sabah)