8 Kasım 2021 Pazartesi 20:25 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:25

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor 'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olan ve lider durumda bulunan Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nde ise beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kararını verdi.

Ajansspor'un haberine göre, Sergen Yalçın, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Fabrice N'Sakala'yı gözden çıkardı. Bunun yanı sıra Salih Uçan ve Umut Meraş da gönderilebilir.

SALİH UÇAN GİDEBİLİR

Sergen Yalçın'ın bu kararı sonrası Beşiktaş'ta 3 oyuncuyla devre arasında yolları ayırmayı planladığı belirtildi. Yönetimin ayrıca Sergen Yalçın'ın çok istediği Salih Uçan'dan da memnun olmadığı ve sezon sonuna kadar ki durumuna göre karar verileceği ifade edildi.

GÖKHAN TÖRE VE OĞUZHAN ÖZYAKUP DA YOLCU

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre, bu sezon çıktığı 12 resmi maçta skor katkısı veremedi. Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve kendisinden beklenen performansı bir türlü veremeyen Oğuzhan Özyakup, bu sezon 8 maçta görev aldı, skora katkı sağlayamadı.

UMUT MERAŞ, GERİ PLANDA KALDI

Sezon başında sol bek hattına Umut Meraş'ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz'la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, ek olarak 8+3 kuralı da eklenince kadroda geri planda kalmıştı. Demokratik Kongolu futbolcunun ayrılığıyla birlikte Kartal hem bu ismin maliyetinden kurtulmayı hem de yabancı kotasında yer açmayı planlıyor.