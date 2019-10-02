Beşiktaş'ta yeni aday Gültiken
KONGRE sürecine giren Beşiktaş'ta başkanlık için yeni bir isim konuşulmaya başlandı.
- Star Spor
Siyah-Beyazlı takımın 90'lı yıllardaki efsane futbolcularından Ali Gültiken, olağanüstü seçim kongresine aday olmayı düşünüyor. Gültiken'in Tuncay Özilhan ile görüşerek destek aldığı ifade ediliyor. Ali Gültiken kararını 1-2 gün içinde verecek
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.