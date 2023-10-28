Beşiktaş'ta yeni aday ihtimali: Serdar Adalı

Beşiktaş'ta başkanlık seçimleri yaklaşırken, kimlerin aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin henüz karar vermediği ve muhtemel adaylar arasında adı geçen Tevfik Yamantürk'ün seçime girmeyeceğini açıklamasının ardından yeni isimler ön plana çıkıyor.

BeIN Sports'un haberine göre; camianın önemli isimlerinden biri olan Serdar Adalı'nın aday olma niyeti var.

Yakın ekibiyle durum değerlendirmesi yapan Adalı'nın kararını henüz vermediği belirtildi.

Beşiktaş'ta seçimli olağan genel kurul 10-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.