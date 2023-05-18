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Spor

Beşiktaş'ta yeni başantrenör Giovanni Caprara oldu!

Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Giovanni Caprara oldu.

18 Mayıs 2023 Perşembe 21:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni başantrenör Giovanni Caprara oldu!
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Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan başantrenör Giovanni Caprara'nın 2023-24 sezonu itibarıyla takımın başantrenörlük görevini üstleneceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"2023-24 sezonunda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğüne; Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası şampiyonlukları bulunan Giovanni Caprara getirilmiştir.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni Caprara'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz."

Giovanni Caprara Kimdir?

7 Kasım 1962 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Başantrenörlük kariyerine Foppapedretti Bergamo kulübünde başlayan Caprara; Capo Sud Calabria Volley, Johnson Matthey Rubiera, Radio 105 Foppapedretti Bergamo, Despar Perugia, RebecchiLupaPiacenza, Agil Volley Treceta, Aystel MC Carnaghi Villa Cortese, Rebecchi Nordmeccanica Piacenza, Eczacıbaşı, Pomi Casalmaggiore, Bisonte Firenza ve CSM Targovişte kulüplerinde Başantrenörlük görevlerinde bulundu. Hollanda, Azerbaycan, Yunanistan ve Rusya milli takımlarında çalıştırıcılık yapan Giovanni Caprara, Rusya milli takımıyla 2006 yılında Dünya şampiyonu olurken 2005 ve 2007 Avrupa şampiyonalarında üçüncülük elde etti. Çalıştırdığı kulüplerle Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası şampiyonlukları yaşayan Giovanni Caprara, 2023-24 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

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