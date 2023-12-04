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Spor

Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor! Kara Kartal'ın 35. başkanı Hasan Arat

Dün Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi ve daha önce 2 kez Beşiktaş başkanlığına aday olan Hasan Arat, Serdal Adalı karşısında çıktığı son yarışı kazandı. Hasan Arat bu zaferle birlikte siyah beyazlıların 35. başkanı oldu. İşte detaylar...

Akşam4 Aralık 2023 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor! Kara Kartal'ın 35. başkanı Hasan Arat
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin aldığı kararla birlikte günlerdir beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi yoğunluğun artması nedeniyle 17.00'den 19.00'a kadar uzatıldı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla birlikte sayıma geçildi. Adaylardan Hasan Arat, tüm sandıklardan lider olarak çıktı. Serdal Adalı ile arasındaki farkı açan Hasan Arat, 2 bin 714 farkla siyah beyazlı kulübün 35. başkanı seçildi. Serdal Adalı, girdiği 3. başkanlık yarışından da mağlup ayrıldı.

DEMOKRASİ DERSİ VERDİK

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, ilk açıklamasında şunları söyledi: "Beşiktaş bugün herkese çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Binlerce insan kuyrukta bekledi. Bu armanın ne kadar büyük olduğunu tüm Türkiye gördü. Beşiktaş'ın yolu ve şansı her zaman açık olsun. Tüm camiamıza çok teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz çok büyük bir takımız.

İŞİMİZ DAHA YENİ BAŞLIYOR

Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi. Bugün benim hayatımda çok önemli tesadüflerin olduğu bir gün. Düşünün genç bir insan 46 yıl önce girdiği bu muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyor. Formanız buradaki müzede duruyor. Seba'nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size bugün şanlı Beşiktaş'a başkan olmayı nasip ediyor. Yolumuz açık, şansımız bol olsun."

7 KUPA KALDIRDI

27 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da doğan Hasan Arat, 1976- 1987 yıları arasında Beşiktaş basketbol takımında forma giydi. Bu süreçte ise Beşiktaş ile 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Basketbolculuk kariyerini noktalayan Arat, 2012-2016 arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 arasında TMOK Başkan Vekilliği yaptı. 2020'den itibaren ise TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

BAKAN TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hasan Arat için tebrik mesajı paylaştı: "Sayın Hasan Arat'ı kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz." G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor da Arat'ı tebrik etti.

ADALI 15'TE BIRAKTI

Başkan adaylarından Serdal Adalı, rakibi Hasan Arat'ın farkı açmasıyla birlikte salondan ayrıldı. 15. sandık sonuçlarınıın ardından ekibiyle kuruldan ayrılan Adalı'ya, oy kullandığı esnada 'Başkan Hasan Arat' tezahüratları yapılmıştı.

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