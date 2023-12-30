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Spor

Beşiktaş'ta yeni gelişme! Bruno Genesio için geri sayım başladı

Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktörsüz kalan Beşiktaş'ta arayışlar devam ediyor. Son olarak siyah beyazlı ekibin Bruno Genesio ile anlaşma noktasına geldiği aktarıldı. İşte detaylar...

30 Aralık 2023 Cumartesi 14:03 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni gelişme! Bruno Genesio için geri sayım başladı
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Teknik direktör için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ın, Fransız teknik adam Bruno Genesio ile anlaşma noktasına geldiği aktarıldı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Genesio futbol yapılanması konusunda ortak paydada buluştu. 57 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'a 1.5+1 yıllık imza atması bekleniyor.

MONACO'YA GİDECEK

Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Bruno Genesio için gün içinde (cumartesi) Monaco'ya gidecek ve Fransız teknik adamla son görüşmeleri yapacak.

Beşiktaş, Genesio'yu birkaç gün içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, 5 Ocak'taki Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörleri ile çıkmak istediklerini söylemişti.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Bruno Genesio kariyerinde; Lyon, Beijing Guoan ve Rennes'te çalıştı.

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