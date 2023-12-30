Teknik direktör için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ın, Fransız teknik adam Bruno Genesio ile anlaşma noktasına geldiği aktarıldı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Genesio futbol yapılanması konusunda ortak paydada buluştu. 57 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'a 1.5+1 yıllık imza atması bekleniyor.

MONACO'YA GİDECEK

Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Bruno Genesio için gün içinde (cumartesi) Monaco'ya gidecek ve Fransız teknik adamla son görüşmeleri yapacak.

Beşiktaş, Genesio'yu birkaç gün içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, 5 Ocak'taki Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörleri ile çıkmak istediklerini söylemişti.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Bruno Genesio kariyerinde; Lyon, Beijing Guoan ve Rennes'te çalıştı.