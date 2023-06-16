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Spor

Beşiktaş'ta yeni hedef Amartey

Savunmaya 3 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, 28 yaşındaki tecrübeli futbolcuya 2+1 yıllık kontrat ve 1.5 milyon Euro maaş artı bonus teklifinde bulundu.

Sabah16 Haziran 2023 Cuma 11:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni hedef Amartey
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sağ stoper transferi dışında 6 numaraya yönelik de takviye istiyor. Ancak Romain Saiss'ın ayrılma isteği sonrası bir savunmacı transferi daha planlanmaya başlandı.

Güneş, üçüncü defans takviyesini ise hem stoper hem de ön libero oynayan futbolcu profili olarak çizdi.

Siyah-beyazlı takımın gündeminde yer alan Daniel Amartey ise bu profile en uygun isim.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Bu nedenle Ganalı futbolcu sağ stopere yapılacak takviye dışında ek transfer olarak değerlendiriliyor.

Ganalı futbolcu son olarak Leicester City'de forma giyiyordu, sezon bitmesiyle şu an boşa çıktı. Takıma kazandırılmak istenen 28 yaşındaki tecrübeli isme 2+1 yıllık kontrat ve 1.5 milyon Euro garanti ücret artı bonus önerisi yapıldı.

Siyah-beyazlı idareciler farklı talipleri olan Amartey'i ikna etmeye çalışıyor.

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