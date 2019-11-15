Beşiktaş'ta yeni hedef Guilherme

Beşiktaş Yönetimi'nin 2 sezondur Yeni Malatyaspor'da oynayan Guilherme ile ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıktı. Bu sezon ligde 6 asist yapan Brezilyalı yıldızın bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunuyor.

BONSERVİSİ BENEVENTO'DA

2021 yılına kadar Yeni Malatya ile kiralık sözleşmesi olan Guilherme için Benevento'nun kapısı sezon sonu çalınacak. Hedef transferi ucuz bir bonservisle bitirmek.

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