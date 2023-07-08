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Spor

Beşiktaş'ta yeni hedef Suat Serdar

Beşiktaş, Hertha Berlin'de forma giyen Suat Serdar'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Alman ekibine 26 yaşındaki oyuncunun şartlarını sordu.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 16:52 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni hedef Suat Serdar
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Transfer döneminde orta sahasına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi.

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı takım, son olarak Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar'ı gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ ŞARTLARINI SORDU

Beşiktaş, Alman ekibine 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun şartlarını sordu ve gelecek cevabı beklemeye geçti.

3 MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR

Hertha Berlin ile sözleşmesi 2026 yılına akdar devam eden Suat Serdar, merkez orta sahanın yanı sıda, on numara ve ön libero olarak da forma giyebiliyor.

GEÇEN YIL RAKAMLARI

Geçen sezon Hertha Berlin'de 33 maçta süre bulan Suat Serdar, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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