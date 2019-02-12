Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, dar alanda pas, 5'e 2 ve ikili pas çalışmasıyla başladı.
Daha sonra tam sahada paslı hücum çıkışları ve şut üzerinde çalışan siyah-beyazlılar, iki gruba ayrılarak yarı sahada dörtlü turnuva yaptı.
Antrenmana istirahatli olan Adriano Correia'nın yanı sıra gözünde problem yaşayan Oğuzhan Özyakup katılmadı. Oğuzhan'ın yarınki idmanda takımla çalışabileceği belirtildi.
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