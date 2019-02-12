Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, dar alanda pas, 5'e 2 ve ikili pas çalışmasıyla başladı.

Daha sonra tam sahada paslı hücum çıkışları ve şut üzerinde çalışan siyah-beyazlılar, iki gruba ayrılarak yarı sahada dörtlü turnuva yaptı.

Antrenmana istirahatli olan Adriano Correia'nın yanı sıra gözünde problem yaşayan Oğuzhan Özyakup katılmadı. Oğuzhan'ın yarınki idmanda takımla çalışabileceği belirtildi.