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Spor

Beşiktaş'ta yeni mesaisi tam gaz devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde devam ediyor.

IHA26 Temmuz 2024 Cuma 16:06 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni mesaisi tam gaz devam ediyor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, sahada yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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