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Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon başlıyor! Futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta futbolcular yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

IHA07 Ağustos 2020 Cuma 22:33 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 22:34
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Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri başladı.

Beşiktaş’ta futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye başladı. Bu kapsamda; Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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