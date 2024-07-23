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Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla günü tamamladı.

AA23 Temmuz 2024 Salı 22:52 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş, iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Slovenya kampının ardından İstanbul'a dönen siyah-beyazlı ekip çalışmalarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlık maçında yarın saat 18.00'de Bandırmaspor ile kendi tesislerinde karşılaşacak.

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