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Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam ediyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 18:28 - Güncelleme:
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Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti.

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana ağrıları sebebiyle dinlendirilen Josef de Souza katılmazken, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Emirhan İlkhan takımdan ayrı çalıştı.

Isınma ve stretching yaparak idmana başlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışmaları gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın yeni transferleri Wout Weghorst ve Jackson Muleka, antrenmanın bu bölümünden sonra kendi programları doğrultusunda çalıştı.

Beşiktaşlı oyuncular, son bölümde üç gruba ayrılarak 9'ar kişilik turnuva maçıyla idmanı noktaladı. Turnuva maçı esnasında ayağına aldığı darbeyle kısa süreli sakatlık geçiren Welinton Souza, saha içinde yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.

Üçlü turnuvayı ise Emre Bilgin, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Francisco Montero, Abdullah Aydın, Aytuğ Batur Kömeç ve Semih Kılıçsoy'dan oluşan turuncu takım kazandı.

İdmanı Kenan Karaman'ın anne ve babası da takip etti.

Serdar Saatçı, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Rıdvan Yılmaz, idmanın sona ermesinin ardından koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

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