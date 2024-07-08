İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2024 Pazartesi / 2 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7074
  • EURO
    35,4878
  • ALTIN
    2494.24
  • BIST100
    10935.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam ediyor!
Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam ediyor!

Yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde devam eden Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku takıma katıldı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi devam ediyor!
ABONE OL

Beşiktaş'ta izinleri biten futbolcular Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Arthur Masuaku, takıma katıldı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı.

İzinleri biten Aboubakar, Colley ve Masuaku, takıma katıldı ve ilk antrenmanlarına çıktı. Amir Hadziahmetovic'in bireysel çalıştığı, Ante Rebic'in ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin 15 Temmuz'da Slovenya kampına katılacağı bildirildi. Milli oyuncular Mert Günok ile Semih Kılıçsoy'un ise 20 Temmuz'dan sonra yeni sezon hazırlıklarına dahil olacağı kaydedildi.

Beşiktaş, akşam yapacağı idmanla 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.