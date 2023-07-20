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Spor

Beşiktaş yeni sezon mesaisine Almanya'da devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

IHA20 Temmuz 2023 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni sezon mesaisine Almanya'da devam ediyor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Antrenmana bağırsak enfeksiyonu geçiren Ajdin Hasic katılmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Grassau kentinde devam ettiren Beşiktaş, bugün basına açık yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman topla ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladı. Ardından çift kale maç yapan siyah-beyazlı futbolcular, basına açık son bölümde ise orta ve şut çalışması yapıldı.

Antrenmana bağırsak enfeksiyonu geçiren Ajdin Hasic katılmadı.

Beşiktaş, Almanya kampının son antrenmanını akşam basına kapalı şekilde yapacak. Siyah-beyazlılar, yarın TSİ 17.00'de Fransız ekibi Strasbourg ile yapacağı hazırlık maçının ardından Almanya kampı hazırlıklarını noktalayacak.

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