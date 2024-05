Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için karar haftası

Beşıktaş Başkanı Hasan Arat'ın, "Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık. Arkadaşlarım daha sıcak Türk hocaya" sözleri sonrası gözler iki isme çevrildi: Sergen Yalçın ve Şenol Güneş.

İki isimle de temaslar kuruldu. Arat'ın "Sergen Yalçın ve Şenol Güneş, Beşiktaş'ın çok değerli insanları. Ben her iki hocamın da her zaman Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım. Serdar Topraktepe var, önce onunla görüşeceğiz. Her şey olabilir, asla 'asla' demeyeceksin" sözleri sonrası artık karar verilmesi bekleniyor.

BU HAFTA KARAR VERİLECEK

Yönetimin, bu hafta iki isimden birini seçmesi bekleniyor. Bir grup Sergen Yalçın'ı, diğerleri ise Şenol Güneş'i istiyor.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI 2 KEZ ALDI

Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk sezonda takımı şampiyonluğa taşımayı başardı. Siyah-beyazlı takım, 2015-16 sezonunda 79 puan toplayarak Güneş ile ilk şampiyonluğunu aldı. İkinci sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı ve 2016-17'de bu sefer 77 puanla mutlu sona ulaştı. Güneş, 2. Beşiktaş döneminde 6 Ekim 2023 tarihinde siyah-beyazlılardan ayrılmıştı. İkinci döneminde takımın başında çıktığı 41 maçta 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Lugano'ya 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş dönemi sona ermişti.