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Spor

Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ta teknik direktör gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlıların, Fransız teknik adam Bruno Genesio ile anlaşma noktasına geldiği belirtildi.

29 Aralık 2023 Cuma 21:37 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! İstanbul'a geliyor
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Teknik direktör için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'nin haberine göre, Beşiktaş'ın, Fransız teknik adam Bruno Genesio ile anlaşma noktasına geldiği aktarıldı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Genesio futbol yapılanması konusunda ortak paydada buluştu. 57 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'a 1.5+1 yıllık imza atması bekleniyor.

Beşiktaş, Genesio'yu 3 gün içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, 5 Ocak'taki Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörleri ile çıkmak istediklerini söylemişti.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Bruno Genesio kariyerinde; Lyon, Beijing Guoan ve Rennes'te çalıştı.

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