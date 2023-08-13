Beşiktaş, transfer döneminin son haftalarını hareketli geçiriyor... Şu ana kadar hem Beşiktaş taraftarı hem de teknik direktör Şenol Güneş'in talep ettiği şekilde hamleler yapamayan yönetim, bombaları son düzlükte patlatmayı amaçlıyor.

ZIYECH İÇİN YOĞUN MESAİ

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, kulübe menajerler aracılığıyla önerilen İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'i renklerine bağlamak için yoğun mesai harcıyor.

MAAŞ BEKLENTİSİ

Normal şartlarda Arabistan'a gitmesi beklenen ancak istediği seviyede ekstrem teklifler alamaması sebebiyle rotasını Avrupa'ya çeviren Ziyech'e, en yüksek gelen maaş teklifi 3 milyon euro oldu. Bundan dolayı biraz daha beklemeyi tercih eden tecrübeli kanat oyuncusu, 4.5 milyon euroluk maaş talebini kabul edecek bir kulüp arıyor.

OPSİYONLU KİRALIK

Siyah beyazlıların başarılı hücumcu için bu rakamı ödemeye hazır olduğu ve satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transferi tamamlamak istediği kaydedildi.

OLUMLU BAKIYOR

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan ve Chelsea'nin yeni sezon planlamasında yer almayan futbolcularla beraber antrenmanlarını yapmaya devam eden Ziyech'in, kulüplerin anlaşması halinde siyah beyazlı formayı giymeye olumlu bakacağı ifade edildi.

TRANSFER İÇİN GERİ SAYIM

Takıma hem Şenol Güneş'in istediği bir profilde oyuncu kazandırmayı hem de camianın motivasyonunu tekrar yukarı çekmeyi planlayan yönetim, bu transferde geri sayımda...