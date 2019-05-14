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Beşiktaş'ta yolcular belli oldu

Beşiktaş'ta göreve yeniden gelen Fikret Orman ve yönetimi, önümüzdeki sezonun planlamasına bu hafta başlayacak. Önceliği teknik direktöre verecek olan siyah-beyazlılarda bir diğer gündem, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncular. Siyah-beyazlıların Atiba'ya 1 yıllık sözleşme önereceği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta yönetim kurulu maratona başlıyor. Bugün mazbatasını alacak olan Başkan Fikret Orman ve yeni yönetim kurulu, önümüzdeki sezonun planlaması için kolları sıvayacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili olarak karar verecek olan yönetim, kadro dışı durumda bulunan Tolga Zengin ve Gökhan Töre'yle yolları ayıracak. İki oyuncunun da sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bunun dışında kontratı bitecek olan Mustafa Pektemek'e de yeni sözleşme önerilmeyecek. Bu futbolcuya teşekkür edilerek yollar ayrılacak. Son olarak Hollanda ekibi Willem'de kiralık olarak forma giyen ancak sözleşmesi feshedilerek geri dönen Araz Özbiliz'le de yolları ayırmayı planlayan yönetim, bu futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirecek ve sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi için orta yolu bulmaya çalışacak. 
 
Atiba'ya 1 yıllık sözleşme önerisi 
 
Sezon başında Atiba Hutchinson'la 1 yıllık sözleşme imzalayan ve bu futbolcunun sezon başından bu yana gösterdiği performans sonrasında Atiba'yla yeniden görüşmeye karar veren Fikret Orman ve Yönetim Kurulu, Kanadalı futbolcuyla sözleşme uzatmak için 1 yıllık teklifte bulunacak. Bunun dışında Brezilyalı yıldız Adriano'ya da teklif yapılacak. Sezon başından itibaren Adriano'yla sözleşme uzatmak için görüşen yönetim, bu futbolcunun henüz net cevap vermemesi üzerine, sezon sonunda Adriano'ya son bir teklif daha yapacak. Brezilyalı oyuncunun bu teklifi kabul etmemesi halinde kendisine teşekkür edilerek yollar ayrılacak. 
 
Kartal'ın gündeminde olan bir diğer isim de kiralık olarak forma giyen Kagawa. Mevcut mali şartlar altında bu futbolcunun bonservisinin alınmasının zor olduğunu belirten yöneticiler, buna karşılık Borussia Dortmund'a yeniden kiralama teklifinde bulunacak. Kagawa'nın transferi sonrasında özellikle Japonya'da Beşiktaş'a karşı oluşan ilgi nedeniyle bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Japon yıldızla bir görüşme gerçekleştirecek. Kagawa'nın olumlu cevap vermesi halinde ise Borussia Dortmund'un kapısı çalınacak.
 
(İHA)

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