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Spor

Beşiktaş'ta yönetim transfer için pusuda

Bütçedeki yetersizlikler nedeniyle şu ana kadar yeterli takviyeler yapamayan Beşiktaş yönetimi transfer döneminin son günlerini kovluyor.

3 Şubat 2024 Cumartesi 15:20 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yönetim transfer için pusuda
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Beşiktaş'ta uzun zamandır beklenen transferler için siyah beyazlı taraftarlar biraz daha sabretmek zorunda kalacak. Beşiktaş yönetimi, 9 Şubat tarihinde sona erecek olan transfer döneminin sonlarında atağa kalkacak.

Başkan Hasan Arat ve ekibini bu duruma iten faktörler ise şöyle: Victor Ruiz ve Tyler Boyd'un kulübe açtığı davalar sebebiyle 4,5 milyon avroluk ödeme yapıldı. Bu ödemeler yapılmasaydı Beşiktaş Kulübü'ne transfer yasağı gelecekti.

HAYAL KIRIKLIĞI

Ancak kısıtlı olan bütçeden yapılan bu harcama, yönetimi yeni kaynak arayışına itti. Ayrıca kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar için de beklenen teklifler gelmemesi hayal kırıklığına yol açtı. Yıldız oyuncunun transferinden 4-5 milyon avroluk bonservis geliri bekleniyordu.

Siyah beyazlı yöneticiler oluşan bu tablo sebebiyle transferin son günlerine kadar beklemeye karar verdi. Yapılacak fırsat transferleriyle sezonun geri kalanı için güçlü bir kadro oluşturulacak.

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