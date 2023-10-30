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Spor

Beşiktaş'ta yönetime tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK ile oynanan maçın ilk yarısında yönetim istifa tezahüratında bulundu.

30 Ekim 2023 Pazartesi 21:38 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yönetime tepki!
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Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlardan yönetime tepki geldi.

Siyah-beyazlı tribünlerin bir bölümü, karşılaşmanın 43. dakikasında "Yönetim İstifa" tezahüratında bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon daha önce de özellikle iç saha maçlarında yönetime tepki göstermişti.

GOLDEN SONRA TEPKİ SÜRDÜ

Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında 63. dakikada Salih Uçan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaşlı taraftarlar, bu golün ardından yine "Yönetim İstifa" tezahüratında bulundu.

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