Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, görevinden istifa ettiğini açkladı. Çetinsaya, "Sayın başkana istifa etmek istediğimi söyledim, kabul etti. Bu yol ayrılığıdır, fikir ayrılığıdır. Beşiktaş benim çocuklarıma mirasımdır. Maddi manevi kulübümün yanımda olmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Beşiktaş'tan alacaklarıyla ilgili de konuşan Çetinsaya, "Konu Beşiktaş olduğunda para konuşmayı doğru bulmuyorum. Dediğim gibi her zaman Beşiktaş'a hizmet etmeye hazırım." sözlerini sarf etti.

SERGIO RAMOS DETAYI

Beşiktaş'ta Asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın istifa kararı almasının arkasındaki nedenin Sergio Ramos açıklaması olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Galatasaray'la 16 milyon Euro bandında görüşen Sergio Ramos ve ağabeyini, 13 milyon Euro'ya ikna etti.

Çetinsaya, yönetim kurulunu da "Bu transferin tüm maliyetini şahsi olarak üstleneceğim" diyerek ikna etti.

Prensiplerde anlaşma sağlandığı için, Sergio Ramos cephesi Serhan Çetinsaya'yı İspanya'ya davet etti.

Çetinsaya, Ramos'la birlikte Türkiye'ye dönme planı yaparken, Beşiktaş'ın "Talisca ve Sergio Ramos transferlerini gerçekleştirmiyoruz" açıklaması geldi.

Açıklamaya kızan Çetinsaya, istifa kararı aldı.

İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELİYOR

Öte yandan Beşiktaş cephesinden taraftarların transfer tepkisi üzerine nasıl bir yol izleneceği merakla beklenmeye başlandı.

Sosyal medyadaki bazı taraftarlar, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin görevinden istifa ederek kongre kararı almasını yüksek sesle dile getirmeye başladı.

HASAN ARAT'TAN SEÇİM DAVETİ!

Beşiktaş'ta daha önce başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Arat, yönetimi olağanüstü seçimli kongreye davet etti.