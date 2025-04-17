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Spor

Beşiktaş'ta yumruk krizi büyüyor: Arat ve Yamantürk karşılıklı ihraç istiyor

Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün, Hasan Arat'a yumruk atmasıyla başlayan kriz büyüyor. Her iki taraf da birbirlerinin ihraç edilmesi için kulübe resmi dilekçeler sundu.

Akşam17 Nisan 2025 Perşembe 07:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yumruk krizi büyüyor: Arat ve Yamantürk karşılıklı ihraç istiyor
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Beşiktaş Divan Kurulu'nda geçtiğimiz cumartesi günü Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün, eski başkan Hasan Arat'a kürsüde attığı yumrukla başlayan kavga, devam ediyor. Yamantürk kendi ekibinin organize ettiği bir imza kampanyası başlatarak Arat'ın ihracı için girişimde bulundu.

Hazırlanan yazılı metinde Arat'ın tüzüğe aykırı eylemleri hatırlatıldı ve ihraç için imza istendi. Yamantürk'ün bu girişiminin ardından dün aynı refleks Hasan Arat cephesinden geldi. Hazırlanan imza metninde, 35. Başkan Hasan Arat'a, Divan Başkanı Yamantürk'ün saldırısının tüzüğün 50. maddesinin a bendinde düzenlenen "Saldırı ve hakaret" eylemi kapsamında değerlendirilmesi ve ihraç edilmesi gerektiği vurgulandı. İki tarafın da hazırlanan dilekçeleri dün kulübe ulaştırdıkları bildirildi.

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