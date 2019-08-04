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Beşiktaş'ta yurt dışı kampı sona erdi

Beşiktaş'ta Avusturya kampı pahalıya patladı. Siyah-beyazlılar Avusturya'da oynadığı 4 hazırlık maçında hiç galibiyet alamazken gol yollarında da etkisiz bir görüntü çizdi ve hiçbir maçta rakip fileleri havalandıramadı. Beşiktaş'ta performansı ile öne çıkan isimler olduğu gibi sınıfta kalan oyuncular da oldu. İşte siyah-beyazlı futbolcuların Avusturya performansı...

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Beşiktaş, Avusturya kampını tamamladı. Siyah beyazlılar Avusturya kampında oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyet alamadı ve gol atamadı.

Hazırlık maçlarında parlak bir performans sergileyemeyen siyah beyazlılarda yaşanan sakatlık sorunları da teknik direktör Abdullah Avcı'yı sıkıntıya düşüren faktörlerden biri oldu.

TRT Spor'un haberine göre, Vida: "Hazırlık maçlarında çok sık bireysel hatalar yaparak gollere sebebiyet verdi. Ancak genel anlamda kamptaki görüntüsü ve isteği oldukça iyiydi.

Karius: "Kampta ön plana çıkan isimlerinden biri. Brescia maçında ikinci yarıda yerini Utku'ya bıraktı. 45. dakikada yediği golde büyük bir hatası yoktu ve o dakikaya kadar önemli kurtarışlar yaptı. Beşiktaş'ı oldukça benimsedi."

Muhayer Oktay: "Abdullah Avcı'nın gözüne giren genç futbolculardan biri oldu.  Brescia maçında sakat olan Adem Ljajic'in bölgesinde oynadı. İsteği ve performansıyla dikkat çekti."

LENS VE MIRIN SINIFTA KALDI

Beşiktaş'ın Avusturya kampında Jeremain Lens ve Mirin ön plana çıkamayan isimler oldu.

Brescia maçında Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle sağ bekte oynayan Lens, bu mevkide de beklenen katkıyı sağlayamadı.

Lens dışında Mirin de Abdullah Avcı'nın gözüne giremeyen futbolculardan biri oldu.

DOUGLAS NEDEN YOK?

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, fiziksel olarak takımın gerisinde olduğu için hazırlık maçlarında oynamadı ve bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

QUARESMA VE TYLER BOYD KAMPIN EN ÇALIŞKAN İSİMLERDEN

Beşiktaş'ta durumu tartışılan isimlerin başında gelen Ricardo Quaresma, kampın en çalışkan isimlerinin başında geldi.

Aynı zamanda yeni transfer Tyler Boyd da hazır bir görüntü sergiledi.

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