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Beşiktaş'taki çöküşün en önemli sebebi finansal sıkıntılar

Son sekiz maçta sadece bir galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda yerli futbolcular dört aydır paralarını alamıyor, yabancıların ödemeleri de düzensiz. Finansal sıkıntılar sahaya etki ediyor.

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Beşiktaş’ta ekonomik kriz ciddi boyutlara ulaştı. Futbolculara yapılan ödemelerdeki düzensizlikler artık sahaya direkt yansıyor. Önceki sezonlardaki gibi iştahlı oynamayan futbolcuları Teknik Direktör Şenol Güneş de motive etmekte çok zorlanıyor. Bu durum ligde son sıralarda yer alan ve Beşiktaş önüne hocasız çıkan Sivasspor’a Vodafone Park’ta 2-1 kaybedilen maçta net olarak gözüktü.

Yabancı oyunculara ödeme yapılırken yerlilerin bekletilmesi takım içinde ciddi sıkıntıya yol açmış durumda. Böylesi ciddi sıkıntılar yaşanırken, siyah-beyazlılar Şenol Hoca’nın göreve geldiğinden bu yana en kötü dönemini yaşıyor. Son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, lider Başakşehir’in de 9 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Yönetimin acil olarak ekonomik krizi çözmesi gerekiyor ancak şartlar Fikret Orman ve ekibini son derece zorluyor. 

YÖNETİM RAHATSIZ

Takımın golcü transferine olan ihtiyacı da yönetimi kara kara düşündürüyor. Futbolcuların ödemelerini yapmakta bile zorlanan yönetimin ocak ayında golcü transferi yapabilmek için kadrodaki bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyor. En çok öne çıkan isim, senelik 5 milyon avro ücreti olan Pepe.

Takıma katkısı çok az olan Vagner Love da 2 milyon avro kazanıyor. Ocak ayında iki yıldız oyuncunun gönderilmesi hâlinde yönetim bir nebze de olsa rahatlayacak. Ayrıca yönetim son maçlarda tribünlerden yükselen protesto seslerinden de çok rahatsız. 2019 yılının mayıs ayında yapılacak seçim öncesi taraftarla arası açılan Başkan Fikret Orman'ın durumu düzeltmek amacıyla ocak ayında kaliteli bir golcü için ekonomik anlamda fedakârlık yapmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

(Türkiye)

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