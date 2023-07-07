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Spor

Beşiktaş'tan 10 numaraya 3 alternatif

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta 10 numara mevkisi için 3 isim gündeme geldi.

7 Temmuz 2023 Cuma 11:42 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan 10 numaraya 3 alternatif
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Yeni sezon öncesi hem 10 numaraya hem de forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'a 3 yıldız futbolcu önerildi. Siyah beyazlı takıma yeni sezonda şampiyonluk yolunda katkı sağlayacak ve ekonomik olarak kulübü zorlamayacak oyuncular arasında uzun yıllar Real Madrid'de forma giydikten sonra geçen forma giydiği Sevilla ile sözleşmesi biten Isco, yine geride kalan sezonu Yunanistan'da geçiren James Rodriguez ve son olarak Bordeaux forması giyen Josh Maja var. 3 oyuncunun da ortak noktası bonservislerinin ellerinde olması.

ORTADA HER YERDE OYNUYOR

Real Madrid kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan son olarak görev yaptığı Sevilla ile devre arası yolları ayrılan 31 yaşındaki Isco, orta sahanın her bölgesinde görev yaparken bir dönem forvet arkası ve santrfor olarak da sahaya çıktı.

GÜNEŞ İLE TEKRAR DOĞABİLİR

Bonservisine toplam 146 milyon Euro ödenen 31 yaşındaki James Rodriguez ise kariyeri düşüşe geçse de Şenol Güneş ile birlikte Beşiktaş'ta yeniden kendini bulabilir.

LIGUE 2'DE 37 MAÇTA 16 GOL

24 yaşındaki Maja ise geride kalan sezonda Ligue 2'de çıktığı 37 karşılaşmada 16 gol, 6 asistle 22 gole katkıda bulundu. Bonservisi olmayan 3 oyuncu için yönetim, teknik heyetin tercihine göre hareket edecek.

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