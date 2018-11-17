Beşiktaş'tan 1.4 milyon Euro alan Ryan Babel, yeni kontratında 3 milyon euro istedi

BEŞİKTAŞ Hollandalı yıldızı Ryan Babel ile anlaşamadı. Kartal ile kanat oyuncusu arasında zam krizi çıktı. Beşiktaş’ta özellikle bu sezon oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Avrupa’dan ve Brezilya’dan birçok takımdan transfer teklifi alan Babel, sezon sonunda Siyah-Beyazlı kulüple bitecek sözleşmesini uzatmak için yüzde yüzden fazla zam istedi.

KARTAL’DAN 1.4 MİLYON € ALIYORDU

Yıllık 1.4 milyon euro kazanan Beşiktaş’ın Babel’e 2.3 milyon euro teklifte bulunduğu “2+1 yıllık da mukavele yapalım” dediği öğrenildi. Babel’in ise bu rakamı beğenmediği yıllık 3 milyon euro talep ettiği, 3 yıllık da mukavele istediği belirtildi. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi Babel ile anlaşamadan masadan kalktı. 31 yaşındaki oyuncunun menajeri Winnie Haatrecht olayı doğrulayıp, “Beşiktaş’ın teklifi bizim taleplerimizi karşılamıyor” açıklamasını yaptı.

6 GOL ATARKEN, 1 DE ASİST YAPTI

Menajer Haatrecht, “Babel yıllık ücretine zam istemekte çok haklı. Takıma yaptığı katkı ortada” dedi. Beşiktaşlı yöneticiler ise Finansal Fair Play kararları ve kulübün ekonomik şartlarını öne sürdü ama Babel’in geri adım atmadığı belirtildi. Beşiktaş’ta bu sezon kritik anlarda attığı 6 gol ve yaptığı 1 asistle öne çıkan Babel için Avrupa’dan en istekli kulübün İtalya’nın Fiorentina takımı olduğu vurgulandı. Ryan Babel’in peşinde Çin kulüplerinin de olduğu kaydedildi.