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Spor

Beşiktaş'tan 18 maçlık yenilmezlik serisi

Beşiktaş, Sivasspor galibiyeti ile birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 18 maça çıkarttı. Kartal, Süper Lig'deki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 23. haftasında Sivasspor'a karşı yaşamıştı.

Fanatik4 Eylül 2023 Pazartesi 10:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan 18 maçlık yenilmezlik serisi
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki yenilmezliğini 18 maça çıkardı. Kartal söz konusu müsabakalarda 14 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'deki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 23. haftasında Sivasspor'a karşı yaşamıştı.

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisini ise Teknik direktör Mircea Lucescu önderliğinde 2002-2003 sezonunun 1. ve 27. haftaları arasında 26 maç ile elde etmişti.

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