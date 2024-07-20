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  • Beşiktaş'tan 5 gollü galibiyet! 17 yaşındaki Mustafa maça damga vurdu
Spor

Beşiktaş'tan 5 gollü galibiyet! 17 yaşındaki Mustafa maça damga vurdu

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Beşiktaş, Avusturya ekibi Grazer AK ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, maçı 5-1'lik skorla kazanmasını bildi.

20 Temmuz 2024 Cumartesi 20:58 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan 5 gollü galibiyet! 17 yaşındaki Mustafa maça damga vurdu
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Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Slovenya kampı kapsamındaki son hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Grazer AK ile karşılaştı.

Sportplatz Lannach'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 5-1 kazanırken goller; 9 ve 12. dakikalarda Mustafa Hekimoğlu, 20 ve 50. dakikalarda Milot Rashica ve 26. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Grazer'in tek golünü ise 3. dakikada Michael Lang kaydetti.

MUSTAFA HEKİMOĞLU DAMGA VURDU

Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki genç forvet Mustafa Hekimoğlu, ilk 20 dakikada 2 gol 1 asist kaydederek maça damgasını vurdu.

İLK 11'LER

Grazer AK: Meierhofer, Kreuzriegler, Maderner, Lichtenberger, Perchtold, Gantschnig, Schriebl, Lang, Rosenberger, Frieser, Jociviv

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Yedekler: Göktoğ, Emir, Serkan Emrecan, Tayyip Talha, Necip, Onur, Onana, Demir Ege, Salih, Muçi, Immobile, Hasic, Emrecan, Yakup Arda, Arda Berk, Muleka

CIRO IMMOBILE SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı. İtalyan golcü, 63. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

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