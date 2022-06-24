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Spor

Beşiktaş'tan 92.6 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması

Beşiktaş, forma sırt sponsorluğu için Arçelik Pazarlama AŞ ile 92.6 milyon TL + KDV karşılığında 3 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

DHA24 Haziran 2022 Cuma 19:08 - Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, futbol A takımının forma sırt sponsorluğu için Arçelik ile 3 sezonluk anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüp bu anlaşma sonucunda kasasına 92 milyon 682 bin 300 TL koyacak.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sırt Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için toplam 92.682.300 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır.

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