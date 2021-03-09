Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı hamlesi

09 Mart 2021 Salı 11:27 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 11:27

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da hız verdi. Yeni Asır'ın haberine göre; Kara Kartal'ın savunmadaki alternatif sayısını artırmak için düğmeye bastığı bildirilirken İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'nın takibe alındığı bildirildi.

2022'DE SONA ERİYOR

Konyaspor ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 26 yaşındaki futbolcu da siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken İstanbul ekibinin bu transferi takas ile bitireceği gelen haberler arasında.