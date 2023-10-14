İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan açıklama geldi! Eric Bailly'nin durumu belli oldu
Spor

Beşiktaş'tan açıklama geldi! Eric Bailly'nin durumu belli oldu

Beşiktaş Kulübü, başarılı futbolcu Eric Bailly'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki savunma oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan açıklama geldi! Eric Bailly'nin durumu belli oldu
ABONE OL

Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, İstanbulspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcunun MR görüntülemesinin yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Eric Bailly'in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.