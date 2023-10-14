Beşiktaş'tan açıklama geldi! Eric Bailly'nin durumu belli oldu

Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, İstanbulspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcunun MR görüntülemesinin yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Eric Bailly'in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir."