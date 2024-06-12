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Spor

Beşiktaş'tan açıklama geldi! İşte Gabriel Paulista'nın İstanbul'a geliş saati

Beşiktaş, anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın bugün 22.45'te İstanbul'a geleceğini duyurdu.

12 Haziran 2024 Çarşamba 16:19 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan açıklama geldi! İşte Gabriel Paulista'nın İstanbul'a geliş saati
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Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Gabriel Paulista'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst etkili oldu. Beşiktaş, Brezilyalı stoperin bugün saat 22.45'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

HEDEF SAVUNMA

Takımın başına Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u, danışman olarak Brad Friedel'i getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk hedef olarak ise savunmaya takviye belirlendi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlıların kurmayları, Stefan Savic ve Gabriel Paulista ile yaptığı görüşmelerde ilk anlaşmayı Paulista ile sağladı.

BEŞİKTAŞ'I KABUL ETTİ

Beşiktaş, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı. Devre arasında da transferi gündeme gelen ancak son dakikada yönünü 6 aylığına İspanyol devine çeviren deneyimli savunmacı, siyah-beyazlıların teklifini bu kez kabul etti.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Teknik direktör Van Bronckhorst'un ısrarla kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Paulista Beşiktaş'tan 2.6 milyon euro ile 3 milyon euro arasında bir yıllık ücret alacak. Paulista, bugün (çarşamba) sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a gelecek. Brezilyalı stoper saat 22.45'te İstanbul'a inecek

GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

Kariyerine Brezilya'da başlayan Paulista, 2013'te EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında LaLiga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına başladı. İngiliz devi Arsenal 2015'te 15 milyon euro ödeyerek 1.87 boyundaki savunmacıyı kadrosuna kattı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi. Geride kalan sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, ikinci yarı ise Atletico Madrid'de 5 maçta 405 dakika forma şansı buldu. Paulista, futbol kariyerinde 421 maçta ter dökerken, 10 gol, 6 asist katkısı sağladı.

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