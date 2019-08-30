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Beşiktaş'tan açıklama! Golcü geliyor...

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, UEFA Avrupa Ligi'nde çekilen kuraları ve transferleri değerlendirdi.

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Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini ve transferi değerlendirdi.
 
Ahmet Ürkmezgil, Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile eşleşmeleri ile ilgili olarak, "Avrupa'daki takımların hepsi güçlü, iyi takımlar. Çok ayrıma gibi bir lüksümüz yok. Bizim grubumuz, iyi bir grup. Portekiz takımlarına karşı bizim şansımız tutuyor. İngilizler'e de aslında sonlarda iyi futbol oynadık. Slovak takımı biraz daha vasat. Onlardan çekinecek bir şeyimiz yok. Mevsim koşullarının korkutmayacağı ülkeler. İnşallah iyi sonuçlarla döneriz. Son dönemlerde iyi sonuçlar alıyoruz." yorumunu yaptı.
 
"ELNENY SABIRLA OLDU"
 
Arsenal'de gelen Muhammed Elneny ile ilgili gelen soruya, "Transferleri çok iyi takip ederek arkadaşlarımız ve başkanımız, elektek geçirerek yapıyorlar. Elneny'i de sabırla yaptılar. İnşallah takımımıza da uyum sağlarlar. Hep nokta atışları oldu. İsim, şöhret peşinde olmadan hem maddi olarak uygun hem de ihtiyaç olan bölgelere transferler yaptık. Hayırlı olur inşallah." cevabını verdi.
 
BAŞKA TRANSFER VAR MI? "SANTRAFOR"
 
'Başka transfer olacak mı?' şeklinde gelen soruyu, "Santrafor ile ilgili bir durum var. Sakatlık durumları olabiliyor. Deneyimli bir oyuncuya ihtiyaç var. Transferi titizlikle yürütüyoruz. Çoğu transferi hepimiz 1 saat önce öğrenmiş oluyoruz." sözleriyle cevapladı.
 
"ABOUBAKAR UYGUNSA OLUR"
 
Ürkmezgil, Vincent Aboubakar sorusuna, "Aboubakar eğer uygun durumdaysa olabilir. Aboubakar da eski oyuncumuz. Ama maddi açıdan da uygunsa olabilir. Tabi son 1 yıldaki performansı önemli. Çok takip edemedim. 1 santrafor transferi olabilir." cevabını verdi.

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