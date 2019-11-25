Beşiktaş'tan Adem Ljajic kararı

Beşiktaş'ın en tartışılan isimlerinden biri olan Adem Ljajic ile ilgili son karar verirdi. Geçtiğimiz sezon 1.25 milyon euroya kiralık olarak kadroya katılan oyuncu için Haziran ayında Torino’ya 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödenmişti. 28 yaşındaki yıldız için Siyah-Beyazlılar’a 8 milyon euroluk teklif geldi. Ancak yönetim Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda Adem’i satmama kararı aldı. Türkiye’de çok mutlu olan 28 yaşında oyuncu da Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmak istemiyor.

BUGÜN İYİ İŞLER YAPTI

Deneyimli teknik adam, Konya maçı sonrası başarılı oyuncusu ile ilgili, “Adem Ljajic bizim oyuncumuz ve çok önemli. Onu hep gol ve asistle değerlendiriyoruz. Ancak bugün çok iyi işler yaptı” ifadelerini kullandı.

Akşam